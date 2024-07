Rund 1000 Straßenleuchten werden bis Oktober in den Orten der Verbandsgemeinde Edenkoben auf LED-Technik mit integrierter zeitabhängiger Steuerung umgerüstet – mit Ausnahme der Ortsgemeinden Gleisweiler, Rhodt und Venningen. Dort finden sich bereits LED-Leuchten in den Straßenlaternen. Die Installation der neuen Leuchten, die in diesem Monat begonnen hat, übernimmt die Pfalzwerke Netz AG, wie die Verbandsgemeinde-Verwaltung Edenkoben informiert. Jede umgerüstete Leuchte bringe mindestens 50 Prozent an Energie- und Stromeinsparungen. Gesteigert wird das dadurch, dass sie von 5.30 bis 22 Uhr nur auf 50-prozentigem Niveau betrieben werden. Die Lichtfarbe der Leuchten liegt zudem bei 3000 Kelvin, um dadurch das Anflugverhalten von Insekten weniger zu beeinträchtigen. Die Umstellung kostet rund 525.300 Euro. Das Förderprogramm „Zukunftsfähige Energieinfrastruktur“ des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität gewährt einen Zuschuss von 20 Prozent auf die zuwendungsfähigen Kosten. Der Projektträger Zukunft-Umwelt-Gesellschaft genehmigte einen Zuschuss von 25 Prozent.