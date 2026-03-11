Von zwei Unfallwagen zum internationalen Nutzfahrzeughandel: Die Firma Engel & Engel aus Rohrbach zählt zu den größten Händlern für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Deutschland.

Die Geschichte des Nutzfahrzeughändlers Engel & Engel in Rohrbach beginnt im Jahr 1998 – und sie beginnt ungewöhnlich: Einer der beiden Firmenchefs, Witali Engel, baute aus zwei Unfallautos ein funktionierendes Fahrzeug und verkaufte es. Sein Bruder Willi war von Anfang an sein Geschäftspartner. Dieser Einstieg legte den Grundstein für ein Unternehmen, das sich in den folgenden Jahrzehnten eigenen Angaben zufolge zu einem wichtigen Anbieter für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Deutschland entwickelte.

Unter den gebrauchten Nutzfahrzeugen befinden sich auch alte Krankenwagen und Postautos. Foto: Steven Meyer

Die Begeisterung für Autos und Co. hat bei den Engels Familientradition. Auch Vater Gottfried war von Fahrzeugen begeistert. Diese Leidenschaft gab er an seine Söhne weiter. Praktische Berufserfahrung sammelte der heute 53-jährige Witali Engel ebenfalls schon früh bei einem Ferienjob im Daimler-Werk in Wörth. „Dort verdiente ich mein erstes Geld und vertiefte meine Leidenschaft für Technik und Fahrzeuge.“ Er beschreibt dies als die Basis für den Aufbau des eigenen Betriebs, den er und sein Bruder Willi gemeinsam führen.

Video: Steven Meyer

Wachstum und Umzug nach Rohrbach

Einen wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte setzte im Jahr 2004 der Umzug nach Rohrbach. Dieser Standort nahe des Modeparks Röther am südlichen Ortsausgang bot deutlich mehr Fläche. Auf rund 23.000 Quadratmetern entstand ein großer Umschlagplatz für gebrauchte Nutzfahrzeuge – „das war unsere Voraussetzung für weiteres Wachstum“, sagt der Firmenchef.

Angeboten werden auch gebrauchte Omnibusse. Foto: Steven Meyer

Zum Verkauf stehen auf dem Gelände in Rohrbach stets rund 1000 Fahrzeuge. Nach eigenen Angaben zählt Engel & Engel damit zu den größten Händlern für gebrauchte Nutzfahrzeuge in Deutschland. Das Sortiment ist breit: Es reicht vom Omnibus über Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge bis hin zu Lastwagen, Gabelstaplern und speziellen Maschinen wie Harvestern. „Teilweise bereiten wir die Fahrzeuge auf, wenn sie Schäden haben“, sagt Witali Engel.

Kunden aus aller Welt

Deutschland bleibe der wichtigste Markt, zugleich habe sich das Unternehmen international etabliert. Ein großer Teil der Fahrzeuge geht innerhalb Europas an Kunden – häufig nach Deutschland, Polen und Rumänien. Darüber hinaus exportiere man Fahrzeuge nach Argentinien, in die USA, nach China und nach Saudi-Arabien. Die Kundschaft sei vielfältig: Neben gewerblichen Händlern kauften Unternehmen, Vereine und Organisationen die angebotenen Nutzfahrzeuge.

Blick auf das Firmengelände in Rohrbach. Bestimmend ist das gelb der vielen ehemaligen Postautos. Foto: Engel&Engel/oho

Vor Verkäufen müssten Logos und Beschriftungen entfernt werden, insbesondere bei ehemaligen Einsatzfahrzeugen von Behörden oder Firmen, erklärt der Geschäftsführer. Manche Fahrzeuge haben mehr als eine Million Kilometer auf dem Tacho. Die Preise variieren stark: Einfache Nutzfahrzeuge seien ab etwa 2000 Euro erhältlich. Komme Spezialtechnik wie bei einem gebrauchten Autokran ins Spiel, können auch 170.000 Euro anfallen.

Modernisierung und Blick nach vorn

Vor zwei Jahren modernisierte Engel & Engel den Standort Rohrbach: „Wir haben vor allem die Büroräume renoviert und technisch aufgerüstet“, sagt der Geschäftsführer. Der Betrieb beschäftigt fünf Vollzeit- und sieben Teilzeitkräfte. Zum Team gehören unter anderem Mechaniker und Logistikfachleute, die sich um Fahrzeuge, Transporte und Organisation kümmern. Der Jahresumsatz liege durchschnittlich bei rund zehn Millionen Euro.

Alles sortiert: Zu jedem Fahrzeug gehört ein Schlüssel. Foto: Steven Meyer

Ein Teil des Geschäfts besteht auch im Aufkauf von Fahrzeugen aus Insolvenzen. So gelangten immer wieder besondere Einzelstücke oder größere Bestände nach Rohrbach. „Viele Käufer kommen regelmäßig zurück – Stammkunden sind ein wichtiger Pfeiler des Geschäfts“, erklärt Witali Engel. Auch die nächste Generation wirkt bereits mit, denn die beiden ältesten Söhne der beiden Firmenchefs, Kimi und Maxim Engel, interessieren sich bereits für das Geschäft ihrer Väter. Beide studieren Wirtschaftsingenieurwesen. Sowohl Witali als auch Will Engel haben weitere Kinder. Ob auch sie später im Unternehmen mitwirken werden, sei noch offen.