100 Jahre alt zu werden - das ist faszinierend. Und geheimnisvoll. Auch Gertrud Oerther aus Dörrenbach konnte am Montag auf ein Leben zurückblicken, dass 100 Jahre währt.

Und dabei hat Oerther viel erlebt: Geboren in Wernstadt im Sudentenland, dem heutigen Vernerìce in Tschechien, besuchte Gertrud Oerther noch eine tschechische Schule. Ein paar Worte Tschechisch seien auch noch übrig geblieben, berichte Tochter Doris Rapp. Nach der Schule arbeitete sie als Haushaltshilfe in einem Altersheim in Tetschen-Bodenbach. Auf einer Tanzveranstaltung lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen, Adolf Oerther aus Dörrenbach. Er was als Soldat dort stationiert. Die beiden tanzten und verliebten sich. Als er schwer verwundet wurde, besuchte sie ihn damals in einem Krankenhaus in Tschechien. Bei einem dieser Besuche gab er ihr die Adresse seines Onkels in Dörrenbach.

In Dörrenbach trifft sie Adolf wieder

Danach verlief sich der Kontakt der beiden etwas. Denn die Sudetendeutschen wurden 1945 vertrieben. Und Oerther wusste nicht wohin. Auf der Flucht traf sie ihre Freundin und ihre Schwester mit drei kleinen Kindern wieder. Zu fünft versuchten sie, irgendwo unterzukommen. In Mecklenburg-Vorpommern fanden sie alle Unterschlupf. Dort schrieb sie einen Brief an Adolf Oerthers Onkel. Und da Dörrenbach der Roten Zone angehörte, musste der Onkel eine Zuzugsgenehmigung für die junge Gertrud ausstellen lassen.

Am 1. März 1946 heirateten Gertrud und Adolf Oerther in Dörrenbach, noch im gleichen Jahr kam das erste von sechs Kindern, Sohn Rainer, gesund auf die Welt. Bei den Eltern wohnten sie zuerst, bis 1955 das Ehepaar Oerther in ihr eigenes Haus ziehen konnte.

Leidenschaften: Pilze, nähen, Garten und die Kinder

Gertrud Oerther führte lange Jahre die Milchzentrale im Ort. Und hatte nebenbei einige Putzstellen noch zu bewältigen, zur Versorgung des Haushalts und von sechs Kindern, wohlgemerkt. Gerne ging sie mit ihren Kindern in den Wald, um Pilze zu sammeln. Sie war eine Kennerin der verschiedenen Pilzsorten. Auch wurde regelmäßig im Hause Oerther begeistert gesungen.

Kleider für Puppen zu nähen und ihren Garten zu pflegen, das mochte Gertrud Oerther am meisten. Mit ihren Freundinnen unternahm sie gerne mehrtägige Reisen mit einem Busunternehmen der Region. Als sie mit 90 Jahren zu ihrer Tochter Doris Rapp zog, richtete die Tochter der Mutter ein Zimmer ein. Eine große Puppensammlung bereicherte ihr Leben.

Auch in der ehemaligen Weinstube ihrer Tochter war sie oft und traf sich dort mit Bekannten zum sonntäglichen Kaffee. Nachdem im letzten Jahr ihre Tochter Sieglinde verstarb, wurde Gertrud Oerther schwermütig. Der Gesundheitszustand der alten Dame verschlechterte sich und sie wohnt seitdem in der Seniorenresidenz in Bad Bergzabern. Dort hat sich stabilisiert und war für ihren 100 Geburtstag gerüstet, um die vielen Gäste zu begrüßen.