„Eine große Spende fürs Ahrtal aus einem kleinen Dorf in der Südpfalz“, freut sich Barbelroths Ortschef Roland Nuß. Der Dorfflohmarkt war ein voller Erfolg. Nuß hatte von den Betreibern der 45 Verkaufsständen Spenden in Höhe von 6341,11 Euro eingesammelt. Dieser wurde vom Gemeinderat auf 10.000 Euro aufgestockt. Das Geld geht auf das Spendenkonto der Rolf-Epple-Stiftung in Landau.