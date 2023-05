Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Dass Cowboys bei ihren Tieren auf der Weide schlafen, ist bekannt. Ein echtes Abenteuer. Ein solches lässt sich nun auch in Annweiler erleben. Zwar nicht mit Rindern, dafür aber mit Lamas. Die sind auch viel kuscheliger. Übernachten im Sleepero-Cube heißt die neue Attraktion.

eine Feuertaufe im Lama-Gehege in Annweiler hat der Sleepero-Cube bereits bestanden. Eigentlich sollten erst an Fronleichnam die ersten Übernachtungsgäste einziehen. „Aber am Wochenende