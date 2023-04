Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rolle rückwärts in der Diskussion um die neue Nord-Süd-Verkehrsachse in Edenkoben. Die Stadt hatte den Bau der neuen Straße vor Kurzem beschlossen, um unter anderem die Weinstraße zu entlasten. Nun muss darüber neu entschieden werden.

Mit einer relativ knappen Mehrheit hatte der Stadtrat Ende Juni den Bau einer neuen Fahrbahn in Edenkoben beschlossen. Sie soll in der Nähe des Schulzentrums, an der Kreuzung zur St.-Martiner-Straße,