Auf offenbar illegal in einem Weinberg entsorgte Ölfässer hat uns Leserin Sabine Weißig aufmerksam gemacht. Sie habe die Fässer am Sonntag bei ihrem Spaziergang zwischen Frankweiler und Siebeldingen entdeckt, schreibt sie. Die Polizei Landau teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass ihr der Fall bislang nicht bekannt gewesen sei. Man werde der Sache aber nachgehen. Bei der illegalen Entsorgung von Müll handelt es sich grundsätzlich um eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld nach sich ziehen kann – sofern der Verursacher ausfindig gemacht wird. Bestehe jedoch die Gefahr ein Umweltverschmutzung – was bei alten Ölfässern möglich ist – „handelt es sich um eine Straftat“, erklärt Mike Bourdy, Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Landau.