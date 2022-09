Der Verein Schüler für Tiere ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Dazu vorgeschlagen wurde er vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie & Mobilität. Der Verein hatte 2021 den Tierschutzpreis Rheinland-Pfalz gewonnen.

Insgesamt bewerben sich vier Vereine und Einrichtungen aus der Südpfalz um den Publikumspreis: der Altstadt-Kindertreff im Haus der Familie Landau, das Jugendparlament Herxheim-Hayna, Die Eh-da-Initiative Essingen und eben Schüler für Tiere.

Der von Sabine und Andreas Luppert gegründete Verein Schüler für Tiere möchte Kinder und Jugendliche für einen respektvollen Umgang mit Tieren und ihrer Mitwelt sensibilisieren. Sie sollen lernen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen und ihre Mitwelt auswirkt. Im Falle eines Gewinns würde Schüler für Tiere das Preisgeld für Projekte für Tier, Mensch und Natur verwenden, teilen die Gründer mit. Die 50 Erstplatzierten beim Publikumspreis gewinnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlichkeitsarbeit und gutem Projektmanagement.

Nur Preisträger zugelassen

Für den Deutschen Engagementpreis können ausschließlich die Preisträgerinnen und Preisträger anderer Preise, die freiwilliges Engagement in Deutschland auszeichnen, nominiert werden. In diesem Jahr haben 463 Nominierte die Chance auf den Deutschen Engagementpreis. Bekannt gegeben werden die Gewinner am 1. Dezember in Berlin.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen sowie Expertinnen des gemeinnützigen Sektors. Förderpartner sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Infos

Online abstimmen kann man unter https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis