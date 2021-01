Die Ortsgemeinde Waldrohrbach möchte die Wirtschaftswege in den Gewannen „Stalläcker“, „In den Abendwiesen“ und von „Im Brand am Eck“ bis „Im Roth“ wieder begehbar machen. Deshalb werden die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke gebeten, in den Weg hineinragende Äste zu entfernen. Die Freischneidearbeiten sollten bis 22. Februar erledigt sein, sonst werden Mitarbeiter der Gemeinde Hand anlegen.