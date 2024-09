Die Nachbarn in der Südwestpfalz machen es vor. Nun möchte auch der Landkreis SÜW dem Hausärztemangel entgegenwirken. Der Blick geht dabei in die südungarische Stadt Pécs.

Patienten in der Südpfalz zittern immer aufs Neue, wenn sich der Ruhestand ihres Hausarztes im Ort andeutet. Dass nämlich die Praxis dann in neue Hände übergeht, ist längst nicht mehr selbstverständlich. Zuletzt hatte eine Hausarztpraxis in Rhodt für immer ihre Türen geschlossen. Erst durch eine personelle Verstärkung konnte ein Allgemeinmediziner in Edenkoben zusätzliche Patienten aus dem Nachbarort bei sich aufnehmen. Doch die Situation bleibt auch im Landkreis SÜW angespannt.

CDU: „Zahlen sind besorgniserregend“

Dreiviertel der Hausärzte und fast 60 Prozent der Fachärzte im Landkreis SÜW sind älter als 50 Jahre. Diese Zahlen hat CDU-Kreistagsmitglied Sven Koch in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter Anfang dieses Jahres über eine Kleine Anfrage an die Landesregierung in Erfahrung gebracht. Und diese bringen einmal mehr zum Ausdruck, wie viele Stellen in naher Zukunft frei werden.