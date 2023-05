Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Linienbus, der morgens von Eußerthal nach Annweiler ans Schulzentrum fährt, ist seit zwei Wochen immer gerappelt voll. So sehr, dass Schüler zum Teil die ganze Fahrt im Gang stehen müssen. Nun beschweren sich die Eltern.

Es ist 7.05 Uhr. An einer Bushaltestelle in Eußerthal warten Schüler darauf, mit dem Bus nach Annweiler in die Schule zu fahren. Ein Linienbus kommt angefahren, die Kinder und Jugendlichen