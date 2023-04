Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf einem Feldweg in der Nähe des Weinguts Junker in Impflingen klafft ein Loch, das für Spaziergänger oder Tiere schnell zu einer Falle werden kann. In Godramstein ist genau das passiert. Das Problem in Impflingen ist schon seit Jahren bekannt. Anwohner haben die Verwaltungen eingeschaltet. Warum tut sich kaum etwas?

Man stelle sich einen sonnigen Sonntag vor. Eine Familie unternimmt einen Abendspaziergang durch die Weinberge von Impflingen. Die Kinder spielen ausgelassen am Wegrand. Der Hund läuft freudig voraus.