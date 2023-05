Erst Licht, dann ein Zaun und dann immer wieder Militärfahrzeuge. Die Ereignisse rund um ein brachliegendes Grundstück haben in Waldmohr zuletzt offenbar für Verwunderung gesorgt. Was war passiert? Seit einigen Wochen sorge die Nutzung eines großen, brachliegenden Grundstücks im Industriegebiet für einige Aufregung. Zunächst sei die starke Beleuchtung aufgefallen, die anfangs heller war als die Flutlichtanlage eines Sportplatzes“ und zudem die ganze Nacht über eingeschaltet war, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dann sei das Gelände eingezäunt, mit einem Sichtschutz versehen und „offensichtlich überwacht“ worden. Zeitweise befinden sich auf dem Areal mehrere Militärfahrzeuge.

Nach Angaben von Stadtbürgermeister Jürgen Schneider gehören die Fahrzeuge dem US-Militär. Nach einer Überholung und Wartung werden diese Fahrzeuge auf das Gelände nach Waldmohr gebracht, das als Zwischenlager diene. Von dort geht es für die Fahrzeuge auf Tiefladern weiter auf die US Air Base in Ramstein und schließlich mit dem Flugzeug in die Ukraine. Dies treffe auch auf die Tankfahrzeuge zu. Die Standzeit sei unterschiedlich lang, ergänzte Schneider, der zuvor das Gespräch mit den Grundstückeigentümern gesucht habe. Von den dort abgestellten Fahrzeugen gehe also keine Gefahr aus. Die Stärke der Gelände-Beleuchtung – diese sei mit Bewegungsmeldern ausgestattet und deshalb nachts in der Regel nicht aktiv – sei zudem „auf ein Drittel abgesenkt“ worden.