Wen entsendet die C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 1 am Saisonende in die B-Klasse, wer bekommt über den Umweg der Relegation die Chance, in der nächsten Saison ebenfalls eine Etage höher an den Start zu gehen? Zur Winterpause scheint alles auf einen Dreikampf um die ersten beiden Plätze hinauszulaufen.

Spielvereinigung Welchweiler, TuS Gries, SG Pfeffelbach/Konken: Einer aus diesem Trio wird Ende Mai ganz sicher leer ausgehen und auch fortan C-Klassist sein. Brechen die Mannschaften in der Rückrunde nicht noch ein, werden die anderen Beiden auf dem Treppchen eine Stufe weiter oben stehen. Wer aber am Saisonende tatsächlich Erster, Zweiter oder Dritter wird, ist derzeit bei der engen Ausgangssituation völlig offen.

Die beste Ausgangslage, wenn derzeit auch „nur“ auf Platz zwei notiert, hat aktuell der TuS Gries um Spielertrainer Roman Stiller. Die Elf aus dem Südkreis musste sich lediglich zu Saisonbeginn knapp bei Tabellenführer Welchweiler (1:3) geschlagen geben und gewann ansonsten alle Spiele. Aus 14 Partien ergibt das starke 39 Punkte. Jene Welchweilerer haben momentan genau einen Punkt mehr, allerdings hat die Truppe von Coach Marco Hönsch auch schon 15 Spiele absolviert und liegt somit virtuell hinter dem TuS Gries. Als Dritter im Bunde wäre da noch die SG Pfeffelbach/Konken. Deren Ausbeute mit 36 Punkten aus 14 Spielen ist ebenfalls stark. Das Pech für die Mannschaft von Danny Stieglhofer könnte letztlich sein, dass es noch zwei (nach derzeitigem Stand zumindest punktemäßig) bessere Mannschaften gibt und man am Ende möglicherweise leer ausgeht.

Ob die dahinter liegenden Mannschaften noch einmal ganz oben angreifen können, scheint fraglich. Aber zumindest dürften die Teams ab Rang vier, beginnend mit einem zuletzt formstarken SV Hefersweiler durchaus zu Stolpersteinen für die Favoriten werden. Darunter fallen auch die SG Schrollbach/Rehweiler mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen und ebenso der TuS Landstuhl, der nach starkem Saisonstart zuletzt aber Federn lassen musste. Geschenke indes werden auch die restlichen neun Mannschaften nicht machen wollen, wenn ihre Rolle auch nicht der einer Spitzenmannschaft entspricht. Weiter geht es in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 1 mit dem Nachholspiel am 18. Februar, 15 Uhr, zwischen dem SV Hefersweiler und dem TuS Gries. Ab 26. Februar greifen dann auch alle andere Mannschaften wieder ins Geschehen ein.

Die Tabelle

1. SpVgg Welchweiler

15 Spiele/40 Punkte 2. TuS Gries

14/39 3. SG Pfeffelbach/Konken

14/36 4. SV Hefersweiler

14/31 5. SG Schrollbach/Rehweiler

15/30 6. TuS Landstuhl

15/29 7. FV Ramstein III

15/22 8. SG Haschbach/Schellweiler II

15/19 9. SV Mackenbach II

14/19 10. US Youth Soccer Europe

14/18 11. SV Kaulbach-Kreimbach

15/16 12. TuS Glan-Münchweiler

15/9 13. VfR Hundheim-Offenbach II

15/7 14. TSG Burglichtenberg II

15/6 15. SpVgg Glanbrücken II

15/4