Die rege Beteiligung unserer Leser an der RHEINPFALZ-Fotoaktion freut uns sehr. Ein paar Erklärungen dazu, worauf wir achten müssen, gibt es in unserer Wochenendkolumne.

Die Redaktion ist begeistert davon, wie viel Foto-Potenzial im Landkreis Kusel steckt – nicht nur, weil die Landschaft vor unserer Haustür so viele schöne Szenen anbietet. Auch weil viele unserer Leserinnen und Leser augenscheinlich ein Händchen für die (Handy-)Kamera haben. Seit Anfang des Jahres rufen wir Sie dazu auf, uns Ihre Aufnahmen aus dem Landkreis zu schicken – aus dem jeweiligen Monat. Die Serie haben wir „Kleine Dörfer, große Motive“ genannt. Sie ist nicht nur mit einer Präsentation Ihrer fotografischen Kunstwerke, sondern auch mit einer Abstimmung verbunden. Monatlich wird ein Siegerfoto gekürt – nicht etwa durch uns, sondern per Online-Abstimmung durch Sie.

Im Januar haben uns schon viele tolle Fotos erreicht, im Februar waren es sogar noch mehr. Dabei freut es uns natürlich, dass es viele Wiederholungstäter gibt: Einige Fotografen haben für beide Monate fleißig Bilder eingereicht – wir hoffen, sie bleiben uns auch in den nächsten Monaten treu!

Ein kleines Luxusproblem für die Redaktion

Die große Auswahl macht das Ganze natürlich auch zu einem gewissen Luxusproblem. Wir haben daher beschlossen, dass wir von jedem Leser nur ein Foto pro Monat veröffentlichen. Das soll niemanden davon abhalten, uns mehrere Motive zu schicken; wir freuen uns, wenn wir aus dem Vollen schöpfen können. Ohne eine gewisse Vorauswahl geht’s jedoch nicht.

Die Bilderseite, die monatlich erscheint, hat schließlich ihre Kapazitätsgrenzen und soll ja auch optisch was hermachen. In der dazugehörigen Online-Galerie gibt es zwar mehr Bildplätze, doch auch die wollen wir nicht überfrachten. Wir können also leider nicht immer alle Einsender berücksichtigen. Doch im nächsten Monat gibt es ja wieder die Chance zur Teilnahme – und unser Bestreben ist schon, möglichst viele Fotos von Lesern zu veröffentlichen.

Warum wir auf Format und Größe achten

Gefragt worden sind wir schon, warum Bilder beschnitten werden. Das lässt sich leider nicht ganz vermeiden – die Kollegen am Produktionsdesk in Kaiserslautern, die das Layout der gedruckten Seiten erstellen, also die Bilder platzieren, müssen eine angemessene Anzahl an Bildern „unterbringen“, dabei aber auch auf eine ansprechende Gestaltung achten. Verschiedene Formate und Größen machen eine solche Seite weniger einförmig. Das ist uns wichtig. Nur kann es natürlich sein, dass gerade Ihr Bild etwas kleiner gerät, als Sie es vielleicht erwartet haben.

Dass wir darum bitten, uns querformatige – man könnte auch sagen: postkartenförmige – Bilder zu schicken, hat einen ganz einfachen Grund, der rein technischer Natur ist: Die Fotos erscheinen alle auch in einer Galerie auf unserer RHEINPFALZ-Website – dort wird auch abgestimmt. Unser Internetauftritt ist in Sachen Bilderdarstellung allerdings eingeschränkt. Auf rheinpfalz.de lassen sich nur Bilder im Querformat darstellen, die ein festes Seitenverhältnis aufweisen. Das Verhältnis wiederum entspricht exakt dem bekannten Postkartenformat. Hochformatige Fotos nehmen wir trotzdem gerne, müssen sie aber für die Online-Präsentation zuschneiden, damit sie in unser Bildformat passen. Das heißt aber auch: Schlimmstenfalls können wir solch ein Foto nur für die Zeitung, online aber gar nicht verwenden, wenn die wesentliche Aussage des Bildes in dem Querformat nicht unterzubringen ist. Und ganz ehrlich: Da blutet uns manchmal schon das Herz, denn die Motive sind ja in der Regel trotzdem toll ...

Die Bildgröße spielt auch eine Rolle. Bild- und Dateigröße sind zwar nicht dasselbe, trotzdem lässt die Größe einer Bilddatei – zum Beispiel 1,8 MB – Schlüsse auf die tatsächliche Bildgröße zu, die in Punkten angegeben ist – beispielsweise 4032 x 3024. Hier hilft auch dem Laien eine Faustregel weiter: Größen von einem Megabyte (MB) und mehr reichen in aller Regel für den Druck dicke aus. Was nicht reicht, sind 100 Kilobyte (KB) und weniger: Da deutet schon die geringe Dateigröße auf ein stark verkleinertes Bild hin. Solche Verkleinerungen nehmen ältere Handys und alte Programmversionen zum Online-Versand von Bildern vor – automatisch, vom Nutzer unbemerkt. Derart „heruntergerechnete“ Fotos, so sagt man, sehen auf dem Monitor noch passabel aus, würden im Druck allerdings unansehnlich grob ausfallen.

Unsere Leser sind heimat- und naturverbunden

Was uns die Aktion in jedem Fall zeigt, ist die Heimat- und Naturverbundenheit vieler unserer Leserinnen und Leser. Das meistgewählte Motiv sind Landschaften. Traumhafte Sonnenaufgänge, weiße Schneeglöckchenfelder und tierische Schnappschüsse haben uns schon erreicht. Nun ist die Redaktion auf Ihre März-Aufnahmen gespannt. Der Kreativität sind bei „Kleine Dörfer, große Motive“ im Grunde keine Grenzen gesetzt. Schicken Sie Ihre Fotos gern per Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de oder per Whatsapp direkt vom Handy an 06381 921212.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und weiterhin viel Spaß beim Fotografieren!

Hier geht es zu unserer Galerie mit Bildern aus dem Februar.