Veronika Schmidt aus Kusel leidet an einer schweren Erkrankung, die kaum erforscht ist. Seit vier Jahren ist sie praktisch ans Bett gefesselt, isoliert in einem dunklen Raum, abgeschirmt von der Außenwelt durch Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Ihren Kampfgeist und ihre Hoffnung auf ein normales Leben bringt sie in Gedichten zum Ausdruck.

Mehr zum Thema lesen Sie hier