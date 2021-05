Im Impfzentrum häufen sich die Anrufe und Nachrichten von Menschen, die ihre Zweitimpfung wegen Urlaubs verlegen wollen. Das sorgt in mehrfacher Hinsicht für Probleme. Auch für Menschen, die seit Wochen auf einen Termin für ihre erste Impfung warten, gibt es einen Hinweis.

Impfkoordinator Thomas Danneck hat am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass sich die Anrufe und Nachrichten ans Impfzentrum häuften. Vielfach wollten Erstgeimpfte ihren zweiten Impftermin verlegen – zumeist, weil sie in Urlaub fahren wollen und weil sie vom Land an das lokale Impfzentrum verwiesen wurden.

Das aber sei nicht so einfach, sagt Danneck. Denn unter anderem müsse der vorgeschriebene Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung eingehalten werden. Zudem brauche das Impfzentrum bei Verlegungen sowohl freie Termine – die werden bis dato in erster Linie vom Land vergeben – als auch den entsprechenden Impfstoff.

„Das ist nicht so, dass wir einfach auf einen Knopf drücken, und dann ist der Termin verlegt“, sagt Danneck. Die vielen Anfragen wegen Verlegung aufgrund von Urlaubs, die Rede ist von rund zwei Dutzend am Tag, sorgten für eine erhebliche Mehrbelastung in der Organisation des Impfens und damit für Verzögerung in der Arbeit. „Das hält uns sehr auf.“ Zudem seien Terminverlegungen für Zweitimpfungen laut Land nur aus wichtigem Grund möglich. Urlaub sei kein solcher.

Genauer hingeschaut hat Danneck bei einem anderen Problem: dem, dass Priorisierte zum Teil seit Wochen auf einen Termin für ihre Erstimpfung warten, obwohl sie sich registriert zu haben glauben. „Ich habe jetzt in mehreren Fällen gesehen, dass die Leute nicht auf den Link geklickt haben, der mit der Registrierung verschickt wird. Aber nur dann ist die Registrierung wirklich vollständig.“ Danneck bittet daher jene, die seit längerer Zeit warten, ihre Unterlagen darauf zu überprüfen, ob sie wirklich alle Schritte für die Registrierung erledigt haben.