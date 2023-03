Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die zweite Ausgabe des „Iron Fest Open Air 2022“ geht schon bald am Ohmbachsee über die Bühne. 16 prominente Bands aus sechs Ländern werden am 10. und 11. Juni den kleinen Ort Gries in ein großes Freiluft-Festival-Gelände mit vibrierendem Hard Rock- und Metal-Sound verwandeln.

Headliner sind unter anderem drei amerikanische Gruppen: die schon mit dem „Metal Hammer Award“ ausgezeichnete Band Night Demon, dann die schon seit 1984 bestehende Thrash-