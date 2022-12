Vier Investoren wollen auf der Gemarkung der Nordkreis-Gemeinde Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichten. Im Oktober wurde das erste Bebauungsplanverfahren für den Investor Pfalzsolar eingeleitet, nun folgte das zweite für den potenziellen Bauherren Bejulo.

Es ist knapp ein Jahr her, da hat sich der Ortsgemeinderat grundsätzlich für den Bau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) auf der Gemarkung des Ortes ausgesprochen. Nun hat der Rat bereits das zweite Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Mainzer Firma Bejulo möchte im Bereich „Steinäcker/Flur“ auf einer Fläche von rund 16,8 Hektar eine PV-Anlage errichten. Anders als beim Vorhaben von Pfalzsolar fiel der Beschluss im Rat diesmal nicht einstimmig. Es gab eine Gegenstimme und drei Enthaltungen. Der geplante Standort liegt nur unweit vom Ort, und die Spiegelungen könnten womöglich im Ort sichtbar sein, lautete eine Befürchtung.

Da PV-Anlagen nicht privilegiert sind, muss ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan heraus erstellt werden, in dem mögliche Flächen für PV-Anlagen ausgewiesen werden. Dieser wird derzeit von der Verbandsgemeinde neu erarbeitet. Dennoch können bereits jetzt Bebauungspläne entwickelt werden. Die Kosten für die Bebauungspläne und damit auch das Risiko trägt der Investor. Soll heißen: Da bei den Beteiligungsverfahren Ausschlussgründe auftreten können – so darf zum Beispiel auf landwirtschaftlich wertvollen Flächen keine PV-Anlage errichtet werden –, ist unklar, ob und wie viele Anlagen in Hefersweiler tatsächlich gebaut werden.

Mehreinnahmen im Blick

Die Ortsgemeinde würde 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom erhalten, auch wenn die genutzten Flächen nicht im Eigentum der Gemeinde sind. So sieht es das Erneuerbare-Energien-Gesetz vor. Hefersweiler könnte dann je Anlage zwischen 30.000 und 40.000 Euro einnehmen.