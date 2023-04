Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag starten die Grundschulen wieder in den Wechselunterricht. Das heißt: Die Hälfte der Schüler einer Klasse wird in der Schule unterrichtet, die anderen lernen weiterhin zu Hause mit Arbeitsaufträgen. Das System ist schon im vergangenen Jahr genutzt worden, doch die Erstklässler kennen es noch nicht.

„Ich bin sehr froh, dass es nicht von Null auf 100 geht, sondern mit halben Klassen gestartet wird“, erklärt Birgit Gehm-Schmitt, Schulleiterin der Grundschule Wolfstein. So