Kreisjugendring und Landkreis Kusel bieten nach dem Erfolg ihrer ersten Familien-Rallye gemeinsam mit der Gemeinde Medard und dem Kreisfeuerwehr-Jugendleiter eine zweite Veranstaltung an: Am 16. August ist Start und Ziel der Grillplatz Lehmkaut in Medard. Los geht es zwischen 9 und 14 Uhr. Die Teilnehmenden erwartet eine etwa sechs Kilometer lange Wanderung mit verschiedenen Mitmach-Stationen für Jung und Alt. Die Strecke kann auch mit Kinderwagen gemeistert werden und sollte für jeden zu schaffen sein.

Jeweils bis zu zwei Familien können sich vom 29. Juli bis zum 7. August beim Jugendamt Kusel anmelden unter Telefon 06381 424-174 oder E-Mail: jugendpflege@kv-kus.de, die Teilnahme ist kostenlos. Nach der Zahl der Anmeldungen variiert der Start der einzelnen Familien zwischen 9 und 14 Uhr. Der Zeitpunkt wird den Familien etwa eine Woche vorher mitgeteilt. Verpflegung ist selbst mitzubringen.