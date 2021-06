Die Bekämpfung von Zweiradunfällen ist ein landesweites Schwerpunktthema der Polizei. Grund ist die gestiegene Anzahl von schwer verletzten Zweiradfahrern im Vorjahr. Die Polizei in Kusel und Schönenberg-Kübelberg haben deshalb am Montag Motorräder unter die Lupe genommen – mit speziellem Gerät.

Die Statistik der Kuseler Polizei aus dem Jahr 2020 gab positive, aber auch negative Entwicklungen preis. Zum einen ist die Gesamtzahl der Unfälle um 11,6 Prozent auf 1440 Unfälle gesunken. Allerdings wurden bei weniger Unfällen mehr Menschen verletzt. Häufig waren dabei auch Zweiräder in die Unfälle verwickelt. Die Kuseler Polizei will deshalb die Zweiräder stärker in den Blick nehmen.

Vor diesem Hintergrund haben Beamte der Kuseler Polizei und der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg am Montag zwischen 12 und 17 Uhr Motorräder, Roller und Co. unter die Lupe genommen. Kontrolliert wurden „Gefährte, die verdächtig erschienen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten“, teilte die Polizei mit. Dabei kam ein sogenannter Rollenprüfstand zum Einsatz. Mit ihm können beispielsweise Höchstgeschwindigkeit und Motorleistung ermittelt werden.

Die Beamten wurden dabei mehrfach fündig: Drei Fahrer hatten ihre Gefährte „dermaßen hochgezüchtet“, dass die Fahrer nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis waren. In mehreren Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen, ein Fahrer muss sich wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten.