Offenbar zu tief ins Glas geschaut hat eine 30-Jährige am frühen Sonntagmorgen. Die Frau wurde durch eine Polizeistreife in der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg gegen 1 Uhr kontrolliert. Das Ergebnis des Atemtestes lag deutlich oberhalb des erlaubten Wertes. Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kusel wurde am Sonntagmorgen mit einem E-Scooter in Kaiserslautern angehalten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille.