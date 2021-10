In Henschtal werden am Montag, 25. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr, und am Dienstag, 26. Oktober, von 13 bis 15 Uhr Wartungsarbeiten im Stromversorgungsnetz durchgeführt. Wie die Pfalzwerke Netz AG mitteilt, wird der Strom während der Dauer der Arbeiten abgestellt. Für Rückfragen steht die Servicekoordination des Energieversorgers unter Telefon 0621 5852560 zur Verfügung.