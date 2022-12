Die Zweikirche an der B270 wird bei Dunkelheit – der Energiekrise zum Trotz – weiterhin beleuchtet. Dennoch werde man an einigen Stellschrauben drehen, um den Energieverbrauch zu senken, sagt Ortsbürgermeister Dirk Landfried. Anstelle der beiden 250-Watt-Birnen sollen künftig zwei 50-Watt-LED-Leuchten installiert werden. Zudem soll mittels Zeitschaltuhr die Beleuchtung mitten in der Nacht reduziert werden. Denkbar wäre das Anstrahlen in den Abendstunden bis 23 Uhr und dann in den frühen Morgenstunden, ergänzt Landfried. Die Zweikirche gilt als eine der ältesten Kirchen in der Pfalz. Die Mauern des Kirchenschiffs wurden zu Beginn des elften Jahrhunderts errichtet, der Glockenturm entstand 1460.