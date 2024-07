Zwei Jahre lang war Blaubach ohne Ortsbürgermeister. Es hatte sich – trotz vieler Gespräche – niemand gefunden, der das Amt hatte übernehmen wollen. Seit Montagabend sind diese Zeiten vorbei: Bei der konstituierenden Sitzung wählte der Gemeinderat Daniel Becker als neuen Ortschef. Der 35-jährige Familienvater und Betriebswirt ist beruflich bei der Kreissparkasse Kusel tätig.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni hatte es keinen Kandidaten gegeben, daher war die Spannung am Montagabend groß, ob es nach mehreren Anläufen diesmal klappt, die Dorfspitze neu zu besetzen. Seit Andreas Lutz als Ortsbürgermeister im Januar 2022 zurückgetreten war, war der Posten vakant. Auch die Beigeordneten hatten kurz darauf ihre Ämter niedergelegt, woraufhin Stefan Spitzer (65), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, für die vergangenen zwei Jahre als Beauftragter eingesetzt war.

Daniel Becker wurde von seinem Vorgänger Andreas Lutz – er war von 2017 bis 2022 Ortsbürgermeister – vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Erster Beigeordneter wird Andreas Lutz, sein Stellvertreter ist künftig Hans-Peter Weis. Gegenstimmen gab es keine. Nach der erfolgreichen Wahl gab es Applaus. „Es ist euch ein blitzsauberer Start gelungen“, lobte Spitzer und wünschte Becker viel Glück.

Becker: Ort wieder auf den richtigen Weg führen

Becker ist Neuling im Gemeinderat, doch übernimmt er die 400-Einwohner-Gemeinde mit positiven Voraussetzungen. So ist der Haushalt aktuell ausgeglichen. Als kommende Aufgaben stehen zunächst die Friedhof-Sanierung und der Bau eines Feuerwehrhauses inklusive Dorfraum an. Dazu finde am Donnerstag, 18. Juli, ab 9.30 Uhr eine Besichtigung statt, kündigte Becker an. Er freue sich auf eine spannende Zeit, sagte er. Zudem möchte er dazu beitragen, den Ort wieder „auf den richtigen Weg“ zu führen.

Zuvor wurden die Ratsmitglieder verpflichtet. Neben der neuen Dorfspitze sind dies Klaus Jung, Lars Trotzki, Alexander Clos und Jacqueline Reiß. Philip Steuer war nicht anwesend. Für Daniel Becker rückt Markus Berndt nach.