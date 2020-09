Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken und die HWE Erbach-Waldmohr haben eine Jugendkooperation vereinbart. Beide Jugendabteilungen bleiben dabei selbstständig.

Die Jugendkoordinatoren Stefan Bullacher (Zweibrücken) und Michael Neuhäuser haben die Partnerschaft besiegelt, die Erhalt und Selbstständigkeit der jeweiligen Jugendabteilungen vorsieht. Laut Vereinbarung soll es ein gemeinsames wöchentliches Fördertraining der Kinder unter zwölf Jahren geben. Zudem sind regelmäßige Trainerausbildungen vorgesehen, um die Jungtrainer der HWE weiterzuentwickeln.

Die Ausbildung der Trainer und die Entwicklung der Talente hat Bullacher zur Chefsache gemacht. Der A-Lizenztrainer, der die erste Herrenmannschaft der Zweibrücker Löwen in der 3. Bundesliga betreut, wird jeden Samstagvormittag, zusammen mit Michael Neuhäuser, selbst die Übungseinheiten anleiten.

Dass ausgerechnet die Spielgemeinschaft aus dem Saarpfalzkreis der erste Partnerverein der 64er wurde, ist kein Zufall. Mit dem SSV Erbach ist der Heimatverein des Zweibrücker Übungsleiters am Projekt beteiligt. Der gebürtige Homburger spielte bereits in seiner Jugendzeit für die „Grün-Weißen“. Somit schließt sich für Bullacher auch emotional ein Kreis, denn sein ehemaliger Trainer in Erbach war Jakob Neuhäuser, der Vater von Michael Neuhäuser.

Beide Vereine streben eine langjährige Zusammenarbeit an und hoffen auf Synergien. Dabei steht für die HWE die Talentförderung und der Ausbau der Mannschaftszahlen bis hin zu einer Jugendabteilung im Vordergrund, in der alle Altersklassen besetzt werden können.

Das gemeinsame Fördertraining erfreut sich seit Schuljahresbeginn großer Beliebtheit. An den ersten beiden Samstagen tummelten sich jeweils 16Kinder in der Waldmohrer Rothenfeldhalle. Der SV 64 Zweibrücken und die HWE Erbach-Waldmohr setzen mit dieser Kooperation ein starkes Signal für die Zukunft des Handballs im Saarpfalz-Kreis.