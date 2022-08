Die Polizei meldet zwei Wohnungseinbrüche zwischen Donnerstag und Samstag. In der Austraße in Altenglan nutzten der oder die Täter, dass sich die Bewohnerin derzeit im Krankenhaus aufhält. Es wurde eine rückwärtige Terrassentür aufgebrochen. Nach ersten Feststellungen ist ein Goldarmband und weiterer Schmuck entwendet worden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der zweiter Einbruch ereignete sich in Neunkirchen am Potzberg in der Gartenstraße. Hier nutzen der oder die Täter die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner und stiegen über die Gebäuderückseite ein. Es wurden sämtliche Zimmer betreten und durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 06381 9190 zu melden.