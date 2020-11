Am Samstag hat das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle durch das Corona-Virus an das Land weitergemeldet. Damit hat die Pandemie im Landkreis Kusel bislang 21 Menschenleben gekostet.

Die Anzahl der Neuinfektionen aus dem Kreis Kusel gab das Land am Samstag mit neun an. Am Wochenende fallen die Zahlen meist geringer aus, weil weniger Testergebnisse weitergeleitet werden. Am Samstag vor einer Woche gab es in Kusel sieben Neuinfektionen.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 170,9. Er lag am Freitag noch bei 190,8 und vor einer Woche bei 166,6. In Rheinland-Pfalz haben nur Speyer (274,9) und Mainz (204,5) höhere Werte.

In einer Woche elf Todesfälle

Aktuell sind 353 Kreisbewohner vom Virus infiziert. Allein seit Samstag vor einer Woche gab es 141 Neuinfektionen und elf Todesfälle. 507 Personen gelten als genesen.