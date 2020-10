Im Kreis Kusel gibt es zwei neue Corona-Fälle. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Demnach wurden die beiden Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan nachgewiesen. Die Anzahl der Menschen aus dem Landkreis, die sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf insgesamt 141 an. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich derzeit acht Menschen in Quarantäne.