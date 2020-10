Am Mittwoch sind zwei weitere Corona-Fälle im Landkreis Kusel gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, sind die beiden Neuinfektionen in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal nachgewiesen worden. Damit erhöht sich die Anzahl der Menschen, die sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf insgesamt 144. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich derzeit neun Menschen in Quarantäne, 134 Personen konnten wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Bislang gab es im Landkreis einen coronabedingten Todesfall zu verzeichnen.