Zwei Autos sind am Freitagmittag in Waldmohr auf der Kreuzung Saarpfalzstraße/Weiherstraße beim Abbiegen zusammengestoßen. Die beiden Fahrer mussten jeweils vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, teilt die Polizei mit. An den Wagen entstand erheblicher Sachschaden. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache laufen.