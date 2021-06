Zwei Verletzte und ein langer Stau sind das Resultat eines Unfalls am Dienstagmittag in der Trierer Straße im Kreuzungsbereich zum Impfzentrum. Zwei Fahrzeuge, ein Mercedes und ein BMW mit auswärtigen Kennzeichen, stießen gegen 13.45 Uhr so heftig zusammen, dass beide Autos stark beschädigt wurden. Nach Angaben der Polizei muss der Unfallhergang noch ermittelt werden. Der BMW-Fahrer schilderte, er sei mit seiner Frau aus Richtung Konken kommend in den Kreuzungsbereich gefahren, um in die Haischbachstraße abzubiegen. Die Ampel habe auf Grün gestanden. In diesem Moment sei ein Mercedes aus Richtung Haischbachstraße in den Kreuzungsbereich abgebogen, woraufhin es zum Unfall kam. Von der Mercedes-Fahrerin waren keine Angaben zu erhalten, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die BMW-Beifahrerin wurde leicht verletzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn gesperrt.