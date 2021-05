Die Bundesstraße 420 war am Montagnachmittag wegen eines Unfalls in Höhe der Autobahnauffahrt Richtung Trier vorübergehend voll gesperrt. Dort wollte gegen 17.15 Uhr ein Autofahrer nach links auf die Auffahrt abbiegen, übersah dabei aber offenbar einen aus Richtung Konken kommenden Wagen. Laut Feuerwehr wurden beide Insassen verletzt und kamen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Bergung der beiden demolierten Fahrzeuge wurde die B 420 in beide Richtung gesperrt. Die Feuerwehren Kusel und Konken waren mit 34 Wehrleuten rund zwei Stunden lang im Einsatz, um auch die Fahrbahn von auslaufenden Kraftstoffen zu säubern.