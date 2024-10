[Aktualisiert 13.30 Uhr] Binnen weniger Stunden hat es gleich zweimal in der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg gekracht. Die Gründe für die beiden Unfälle waren jedoch unterschiedlich.

Zwei Leichtverletzte, Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich: Das ist die Bilanz des Unfalls, der sich am späten Montagabend ereignet hat. Ein 56-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in der Glanstraße Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos, dessen 54-jähriger Fahrer der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Die beiden Fahrzeuge sind frontal zusammengestoßen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Glanstraße gesperrt. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Mit fast zwei Promille gegen Hauswand

Am frühen Dienstagmorgen hat es dann einen 44-jährigen Autofahrer erwischt, der von Brücken in Richtung Waldmohr unterwegs war. An der Einmündung zur Bahnhofstraße verlor der Mann laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einer Hauswand. Er erlitt leichte Verletzungen, an seinem Fahrzeug entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige stark nach Alkohol roch. Der daraufhin durchgeführte Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.