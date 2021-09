In nächster Zukunft stehen gleich zwei innerörtliche Straßensperrungen an, die weitreichende Auswirkungen haben. In Kusel-Diedelkopf wird die Brücke über den Kuselbach wegen einer Fahrbahnsanierung vom 6. bis vermutlich zum 17. September gesperrt. Daher können auch Anwohner und Lieferanten den Haselrech nicht befahren, schreibt die Stadt. Auf den Wiesen an der B 420 sollen daher Parkplätze bereitgestellt werden.

In Glan-Münchweiler wird die Bahnhofstraße im Bereich der Hausnummern 2 und 3 komplett gesperrt; und zwar vom 13. September bis zum 4. Oktober. Der Durchgangsverkehr werde über den Homburger Weg und die Hauptstraße beziehungsweise über die B 423 und die Mühlstraße umgeleitet, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung mit.