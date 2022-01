Am Wochenende gibt es im Kreis zwei Sonderimpfaktionen. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen gibt es am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 14 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hüffler. Ebenfalls am 29. Januar werden zwischen 16 und 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Altenglan Corona-Schutzimpfungen von der Ärztin Elena Jung und ihrem Impfteam verabreicht. Es müssen vorab keine Termine vereinbart werden.