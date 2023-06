Zwei Menschen wurden bei einem Unfall am Samstagabend schwer verletzt: Aus noch ungeklärter Ursache seien die beiden Autos auf der Bundesstraße 420 in Höhe der Kreuzung Herchweiler frontal zusammengestoßen, berichtet die Feuerwehr. Alarmiert werden waren die Wehren aus Konken, Herchweiler und Kusel um 22.15 Uhr. First Responder übernahmen die Erstbetreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsmittel auf. Während des Einsatzes war die B420 voll gesperrt. Laut Feuerwehr-Sprecher Sebastian Jung hat die Polizei die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.