Zehn Spieler, darunter mit Jan Lukas Mathei und Joshua Jacobsen zwei Torhüter, brachte die HWE Erbach/Waldmohr am Samstag noch aufs Feld. Der vom Coronavirus arg gebeutelte Handball-Verbandsligist fuhr dennoch mit zwei Punkten im Gepäck vom Auswärtsspiel gegen RW Schaumberg zurück in die Heimat. Ein deutliches 29:18 (14:7) für die HWE stand am Ende auf der Anzeigetafel.

Es war bereits der achte Sieg im elften Saisonspiel für die HWE Erbach/Waldmohr. Als Überraschungspaket bezeichnete Waldmohrs Trainer Daniel Thum immer wieder die aktuelle Saison, weil