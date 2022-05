Lasse Becker aus Brücken, der für den künftigen Regionalligisten TSG Kaiserslautern II aufschlägt, heimste gleich zwei Titel bei den Tischtennis-Pfalzmeisterschaften ein. Im Doppel und Mixed gewann er und konnte so die anvisierten Titelverteidigungen einfahren.

Bei den Herren kam es überraschenderweise nicht zum Endspiel der bislang letzten Pfalzmeisterschaften aus dem Jahr 2020, als sich Lasse Becker und Felix Köhler gegenüber gestanden hatten. Sein Namensvetter Jan-Philip Becker (TSG Kaiserslautern) kegelte Lasse Becker im Viertelfinale mit einem 3:2-Satzsieg aus dem Turnier. „Ich hätte bei 2:1-Satzführung und 8:4-Führung ein Timeout nehmen müssen, als er nochmal herankam“, meinte Lasse Becker nach der Partie. Zuvor hatte er sich in der Gruppenphase drei souveräne Siege gesichert, gewann auch gegen Marco Buchert (TTC Oppau) im Achtelfinale klar in drei Sätzen. Gegen Jan-Philip Becker jedoch fehlte ihm das Rezept.

Im Doppel behielten Lasse Becker/Nico Köhler mit 3:2-Sätzen gegen Christopher Enders/Felix Köhler im Finale die Oberhand. Der zweite Titel folgte auf dem Fuß. Nina Merkel behielt an der Seite von Lasse Becker im Mixed-Endspiel in vier Sätzen die Oberhand gegen Anika Links (1. TTC Pirmasens) und Christopher Enders.

Marcus Keil vom TTC Kreimbach-Kaulbach kam im Einzel nicht über die Gruppenphase hinaus. Nach einem Sieg gegen Abwehrspieler Jean-Pierre Paquette (TTC Winnweiler) verlor er die beiden weiteren Partien gegen Schyam Vasanthakumar (VfL Duttweiler) und Marco Buchert (TTC Oppau) jeweils in drei Sätzen. Kreimbachs Fabian Linn zog nach drei Vorrundensiegen in die K.o-Runde ein, unterlag dann aber Yannik Höreth (TSG Kaiserslautern) in drei Sätzen. Steffen Becker-Katins und Nachwuchssspieler Samuel Ben Katins (beide TTC Brücken) schieden jeweils in der Vorrunde aus.