Zwei Personen mussten am Samstag nach einem Unfall in Erdesbach mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, war ein 23-jähriger Autofahrer gegen 17 Uhr auf der B 420 von Patersbach kommend in Richtung Ulmet unterwegs. An der Einmündung Kuselweg in Erdesbach bog er laut Polizei nach links ab, übersah dabei aber einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzten sich der 58-jährige Motorradfahrer und seine 64-jährige Sozia leicht. Der Wagen und das Motorrad waren nach Angaben der Polizei anschließend nicht mehr fahrbereit. Den entstanden Schaden beziffert die Polizei auf etwa 4500 Euro.