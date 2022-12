Zwei Orte im Landkreis bekommen 2024 die Durchfahrten saniert. Das hat ein Vertreter des Landesbetriebes Mobilität am Freitag vor dem Kreisausschuss erläutert. Zum Zug kommt die K64 durch Herren-Sulzbach. Sie wird auf einer Länge von 660 Metern für 1,35 Millionen Euro erneuert. Der Kauf und der Abriss einen leerstehenden Hauses hat nicht geklappt. Deshalb wird es eine Engstelle geben. Die Straße passieren im Schnitt 96 Fahrzeuge am Tag. In Reichweiler wird die K61 auf 200 Metern erneuert. Kosten: 315.000 Euro. Im Schnitt befahren am Tag 185 Fahrzeuge diese Straße.