Am Sonntag hat die Kreisverwaltung zwei Corona-Neuinfektionen gemeldet – eine aus der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal und eine weitere aus der VG Kusel-Altenglan. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis auf 1601. Aktuell sind nach Angaben der Kreisverwaltung 34 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – 14 in der VG Oberes Glantal, elf in der VG Kusel-Altenglan und neun in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt laut Kreisverwaltung aktuell bei 12,8. Unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte liegt er bei 12,1. Am Samstag hatte der Kreis Kusel mit 10,0 noch den bundesweit niedrigsten Inzidenzwert aller Landkreise.