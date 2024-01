In der Hohlstraße in Konken werden zwei neue Straßenlaternen gesetzt. Der Gemeinderat beschloss am Montag die Anschaffung, die rund 12.000 Euro kostet. Wie Ortsbürgermeister Christian Gießler berichtete, sollen dort zwei neue Häuser gebaut werden. Es handele sich um sogenannte Tiny-Häuser, eines sei bereits platziert. Die alten Laternen seien in die Jahre gekommen, hierfür gebe es zudem keine Ersatzteile mehr, erläuterte Gießler. Die Pfalzwerke waren der einzige Anbieter. Der Beschluss fiel einstimmig.