Die Bände 24 und 25 der Sellemols-Bücher mit Motiven aus der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg mit ihren vier Ortsteilen erscheinen noch vor Weihnachten.

Das Autoren-Duo Stefan und Philipp Bauer hat mit viel Mühe Bild- und Textmaterial zusammengetragen und auf je rund 100 Seiten zusammengestellt, um Erinnerungen an vergangene Zeiten wachzurütteln und wachzuhalten: Schließlich geht es um sellemols, um damals. Band 24 beschäftigt sich in Text und Bildern mit dem Gesangverein Liederkranz Kübelberg und dessen 100-jähriger Geschichte. Die Fotos wurden nachbearbeitet, soweit möglich verbessert und die Schwarz-Weiß-Aufnahmen nachkoloriert, so die Herausgeber. Das gilt auch für die Glasnegative mit Ansichten aus den vier Ortsteilen, die im 25. Bildband zu sehen sind. Die abgebildeten Fotos sind mindestens 80, die ältesten sogar bis zu 150 Jahre alt. Ein Großteil der Aufnahmen stammt aus dem Nachlass des Malers Alois Metzger.

Info



Die Bildbände sind ab dem Weihnachtsmarkt am 10. und 11. Dezember im Kulturhaus Kübelberg erhältlich. Sie können ab sofort unter 06373 40824045 oder per E-Mail an bestellung@bildband-sellemols.de bestellt werden. Künftig werden sie für zehn Euro auch im Bürgerbüro im Rathaus Schönenberg-Kübelberg und in der Blumenapotheke angeboten.