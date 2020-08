Zwei neue Corona-Fälle meldet die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag: einen in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und einen in der VG Lauterecken-Wolfstein. Somit sind im Kreis insgesamt 125 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden, 113 sind bereits aus der Quarantäne entlassen worden.

Der Landkreis hält weiterhin an den erweiterten Öffnungszeiten des Corona-Testzentrums fest. Obwohl wegen Reiserückkehrern mehr getestet werden müsse, sei die Kapazität ausreichend, teilt die Verwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Seit 10. August ist diese Einrichtung auf der Kuseler Marktwiese an drei statt zwei Tagen pro Woche geöffnet: montags, mittwochs und freitags von 17 bis 18 Uhr. Bei steigendem Bedarf sei eine Ausweitung der Öffnungszeiten möglich.