Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag wurden zwei Autofahrerinnen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet ereignete sich der Unfall gegen 12.30 Uhr in der Saarbrücker Straße. Eine 71-Jährige Fahrzeugführerin wollte zur Tankstelle nach links abbiegen und übersah die entgegenkommende 62-Jährige Autofahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro.