Zwei Hygienewände hat die Straußjugend Sand an die Tafel in Brücken gespendet. Der Hygieneschutz aus der regionalen Produktion der Minitec GmbH & Co. KG in Schönenberg-Kübelberg helfe bei der kontaktfreien Ausgabe der Lebensmittelspenden. Erika Scheuer vom Team der Tafel betont, die Hygienewände würden nicht nur Ehrenamtliche und Bedürftige schützen, sondern auch einen reibungslosen Ablauf garantieren.