Die Evangelische Jugendzentrale Kusel hat noch freie Plätze für zwei Kinder- und Jugendfreizeiten Mitte August. Für Kinder von elf bis 14 Jahren bietet die Jugendzentrale eine Kurzfreizeit vom 16. bis 19. August in der Jugendfreizeitstätte Bambergerhof bei Breitenbach an. Das Thema lautet „#Mein Zukunftsklima“ Bei Spielen und kreativen Angeboten sollen die Teilnehmer erfahren, was es mit Klimawandel und „Fridays for Future“ auf sich hat. Die Kosten für die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring betragen 45 Euro.

Für Mädchen zwischen elf und 13 Jahren wird vom 20. bis 22. August ebenfalls auf dem Bambergerhof ein Seminar zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung angeboten. Das Wochenendseminar wird vom Kreisjugendring sowie der Sportjugend und mitveranstaltet. Die Kosten hierfür betragen 20 Euro.

Ameldungen unter Telefon 06381 8325. suca