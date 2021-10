Zweimal mussten die Waldmohrer Feuerwehrleute am Wochenende ausrücken, weil es gequalmt hat: Am Samstagabend um 17 Uhr wurde zu einer Rauchentwicklung an der A6 alarmiert, informiert die Waldmohrer Wehr. Trotz ausführlicher Erkundung habe keine Feuerstelle gefunden werden können. Die Ursache des Qualms am Sonntagnachmittag war jedoch schnell entdeckt: Ein mit Mist beladener Sattelauflieger dampfte aus. Schließlich entsteht durch die Zersetzung eine ganz schöne Hitze in den Misthaufen – wird der dann umgehoben, kann das ordentlich dampfen. Ein Schadfeuer sei jedoch nicht festzustellen gewesen, schreibt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht zur Brandnachschau.